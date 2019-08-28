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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 420 gram skunk, 10 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 2 ayrı adreste uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 420 gram skunk, 10 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 2 ayrı adreste uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekiplerce Ö.K. isimli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 420 gram satışa hazır skunk, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. C.G. isimli şahısın evine düzenlenen operasyonda ise 2 adet ruhsatsız silah ile silahlara ait 15 adet fişek, 2 adet hassas tartı, 1 adet uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ile 10 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yakalanan Ö.K. ve C.G. gözaltına alındı. Götürüldükleri jandarma komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından şahıslar Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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