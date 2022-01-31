Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İzmit ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14,35 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve A.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.



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