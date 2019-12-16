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Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sabah saatlerinde görülen yoğun sis etkisini yitirdi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ve şehir içi araç trafiğinde de herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sis Vapur Seferleri

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