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Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vincin değiştirilmek istenen lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir vinç kiralama firmasının park sahasında bulunan vincin lastiği, işçiler tarafından değiştirildiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle çelik kasnakların fırlaması sonucu çalışanlardan Süleyman Kocaoğlu (29), Ali Kaya (19), Ali Altınbaş (21), Ali Çelik (26) ve Deniz Polat (36) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Süleyman Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

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