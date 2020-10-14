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  4. Kocaeli’de virajı alamayan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kocaeli’de virajı alamayan kamyonet devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan virajı alamayan kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Hamdi Taşdemir Caddesi Yuvacık Barajı mevki’inde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan virajı alamayan kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Hamdi Taşdemir Caddesi Yuvacık Barajı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ü. idaresindeki 41 ABJ 089 plakalı Mitsibushi marka kamyonet, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü B.Ü., A.E. ve A.G. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay erinde yapılan incelemelerin ardından devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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