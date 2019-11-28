HABER

Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bildirilen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar A.S. O.A. ve U.R. ile bu kişilere zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen C.E. ile Z.R. gözaltına alındı.

Kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandıEv ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandı
Instagram ve Facebook'a erişim sorunu!Instagram ve Facebook'a erişim sorunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Gebze Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apseli dişi çekip ölüme neden olduğu iddia edilen 'sahte diş hekimi' tutuklandı

Diş apsesi ölümünde flaş gelişme!

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Instagram çöktü mü? Facebook çöktü mü?

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu!

2 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

2 yıldır kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.