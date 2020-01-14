Kocaeli'de yağmur suyu kanalına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.

Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak'ta yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine hareke geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu ekipleri, yağmur suyu kanalına sıkışan köpek yavrusunu kurtarmak için beton küngün içerisine girdi.

Beton küngün içerisinden sürünerek köpeğe ulaşan itfaiye eri, köpeği dışarı çıkardı.

Islanmış olan ve bitkin düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince battaniyeye sarıldı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpek daha sonra Tanrıverdi ailesi tarafından sahiplenildi.

Çocukların köpek sesi duyduğunu ifade eden Mustafa Tanrıverdi, "İlk biz çıkarmak istedik fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri küngün içerisine girdi. Köpek yavrusuna ulaştı, sıkıştığı yerden çıkarıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor. Evimde yıkadım. Soba yanıyordu, yanına bıraktım. Besledim, sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım." dedi.

