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Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında DEAŞ eğitim sorumlusu olduğu ilerisi sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ izmit Kocaeli

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