Kocaeli'de yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hırsızlık şüphelileri M.E. ve B.M'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Kartepe ilçesindeki 4 evden yaklaşık 95 bin liralık ziynet eşyası ve lüks bir otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliler M.E. ve B.M'yi İzmit'te gözaltına almıştı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 80 bin lira değerinde 5 fotoğraf makinesi ve 3 objektif ile 20 bin liralık ziynet eşyası ele geçirilmişti.
Öte yandan, zanlılarla hareket eden A.O.K'nin da daha önce İstanbul'da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum