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Kocaeli'de yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kocaeli'de yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hırsızlık şüphelileri M.E. ve B.M'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Kartepe ilçesindeki 4 evden yaklaşık 95 bin liralık ziynet eşyası ve lüks bir otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliler M.E. ve B.M'yi İzmit'te gözaltına almıştı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 80 bin lira değerinde 5 fotoğraf makinesi ve 3 objektif ile 20 bin liralık ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Öte yandan, zanlılarla hareket eden A.O.K'nin da daha önce İstanbul'da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı<br />

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hırsızlık

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