HABER

Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Esen Şengül (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Esen Şengül (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Çayırova Cumhuriyet Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan bir binada yalnız oturan Esen Şengül’den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, Esen Şengül’ü hareketsiz halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Esen Şengül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Esen Şengül’ün yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıTokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'ye askeri sevkiyat (2)Suriye'ye askeri sevkiyat (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.