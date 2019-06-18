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Kocaeli'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

Darıca'da bir apartmanın deposunda çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir binanın deposunda çıkan yangında etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın deposunda bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen apartman sakinleri Anahanım Duran (90) Minadiye Toksöz (60) ve torunları Dilara (8), Züleyha (2) ile Zeynep Toksöz (1) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 kişinin ağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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