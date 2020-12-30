Kocaeli’de yangın dehşeti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkarttı. Yangında yaralanan 17 yaşındaki Z.A. ve 4 yaşındaki Ç.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne, Ç.A. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Çıkan yangın ise kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.