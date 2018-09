Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- Yeniden

Mesut ÇATAK- Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, kardeş olan 2 çocuk öldü, 3 çocuk ise yaralandı. Yangın sırasında eşiyle birlikte Halep'ten gelen kayınbiraderini ziyaret ettikleri belirtilen Zehra Elido, sabah yanan evde gezerken, gözyaşı döküp feryat etti.

Körfez ilçesi Cevher Dudayev Caddesi'nde yaşayan Said Elido, eşi Zehra ile birlikte yaşları 3 ila 16 yaşlarında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak Suriye'den gelen kardeşinin ziyaretine gitti. Sabah okula gidecek olan kardeşler yataklarında yatarken, iki katlı üst katı ahşap olan evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Muhammet'i alarak merdivenlere çıktı. Kader, yataklarında bulunan diğer kardeşleri 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad'ı kurtarmak isterken alevler evi sardı. Yardıma koşan komşuları, merdivenlerde bulunan 3 kardeşi dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan eve müdahele ederken, bir süre sonra Said ve Zehra Elido çifti geldi. Çift, evde 2 çocuklarının daha bulunduğun söyledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler, İntizar ve Esad'ın cesetleriyle karşılaştı. Acı haberi alan Said ve Zehra Elido çifti feryatlar ederek, sinir krizleri geçirdi.

Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından diğer iki kardeşin cenazeleri de morga kaldırıldı.

6 YIL ÖNCE SURİYE'DEN GELDİLER

Halep'te rejimin bombardımanı üzerine Türkiye'ye geldiklerini belirten Said Elido, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, okula gidecek çocuklarının erkenden uyuduğunu, kendilerinin de Suriye'den gelen kardeşlerini ziyarete gittiklerini söyledi.

ANNE AĞLAYARAK EVİ GEZDİ

Anne Zehra Elido sabah yanan evlerine geldiğinde feryatlar ederek ağladı. Evin odalarına girerek çocuklarının yaşamını yitirdiği yere bakan Zehra Elido, gözyaşlarına boğuldu. Zehra Elido yakınlarının arasında evden çıkarıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.