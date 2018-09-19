HABER

Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, kardeş olan 2 çocuk öldü, 3 çocuk ise yaralandı.

Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- Yeniden

Mesut ÇATAK- Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, kardeş olan 2 çocuk öldü, 3 çocuk ise yaralandı. Yangın sırasında eşiyle birlikte Halep'ten gelen kayınbiraderini ziyaret ettikleri belirtilen Zehra Elido, sabah yanan evde gezerken, gözyaşı döküp feryat etti.
Körfez ilçesi Cevher Dudayev Caddesi'nde yaşayan Said Elido, eşi Zehra ile birlikte yaşları 3 ila 16 yaşlarında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak Suriye'den gelen kardeşinin ziyaretine gitti. Sabah okula gidecek olan kardeşler yataklarında yatarken, iki katlı üst katı ahşap olan evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Muhammet'i alarak merdivenlere çıktı. Kader, yataklarında bulunan diğer kardeşleri 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad'ı kurtarmak isterken alevler evi sardı. Yardıma koşan komşuları, merdivenlerde bulunan 3 kardeşi dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan eve müdahele ederken, bir süre sonra Said ve Zehra Elido çifti geldi. Çift, evde 2 çocuklarının daha bulunduğun söyledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler, İntizar ve Esad'ın cesetleriyle karşılaştı. Acı haberi alan Said ve Zehra Elido çifti feryatlar ederek, sinir krizleri geçirdi.
Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından diğer iki kardeşin cenazeleri de morga kaldırıldı.
6 YIL ÖNCE SURİYE'DEN GELDİLER
Halep'te rejimin bombardımanı üzerine Türkiye'ye geldiklerini belirten Said Elido, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, okula gidecek çocuklarının erkenden uyuduğunu, kendilerinin de Suriye'den gelen kardeşlerini ziyarete gittiklerini söyledi.
ANNE AĞLAYARAK EVİ GEZDİ
Anne Zehra Elido sabah yanan evlerine geldiğinde feryatlar ederek ağladı. Evin odalarına girerek çocuklarının yaşamını yitirdiği yere bakan Zehra Elido, gözyaşlarına boğuldu. Zehra Elido yakınlarının arasında evden çıkarıldı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- YenidenKocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- YenidenKocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- YenidenKocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)- Yeniden

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Modern bir 'peri masalı': Karısıyla tanıştığı gün şeftali fidanı dikti, dokuz yıl sonra oğulları ilk meyveyi yediModern bir 'peri masalı': Karısıyla tanıştığı gün şeftali fidanı dikti, dokuz yıl sonra oğulları ilk meyveyi yedi
Bıçakla kavga, saniye saniye kameradaBıçakla kavga, saniye saniye kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

Leyla'nın babası konuştu: Kayıp Sedanur'un sonu umarım kızıma benzemez

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.