Kocaeli'de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (3)

2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yangında yaşamlarını yitiren İntizar (6) ve Esad Elido (3) kardeşler, Fatih Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazında hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Said Elido ve eşi Zehra Elido büyük üzüntü yaşadı. 2 kardeş İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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