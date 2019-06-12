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KOCAELİ'DE YANGINDA CAN PAZARI: BİNA SAKİNLERİNİ İTFAİYE KURTARDI

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 05:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

KOCAELİ'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Zemin kattaki daireden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairede kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta ayakta oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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