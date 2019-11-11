Kocaeli’de yangında kül olan alana 63 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde daha önce yangında kül olan alana 63 bin fidan dikildi.

Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde fidan dikme programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

"Çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz"

Programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklar biz bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Sizin çok daha güzel Kocaeli’de, çok daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için yapıyoruz. Sizin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye’de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Sizlerden aldığımız bu emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.