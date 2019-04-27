Kocaeli'de yanık ünitesindeki hasta yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 11 gün önce yanık ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli hasta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Erenler Mahallesinde bir oto tamir bakım servisinde çalışan Suriye uyruklu Enes Atraş (29), 11 gün önce bilinmeyen nedenle kıyafetlerinin tutuşup vücudunda yanık oluşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Atraş'ın cenazesi, Kent Mezarlığı morguna götürüldü.

