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Kocaeli'de yankesicilik şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yankesicilik şüphelileri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş yerlerinde vatandaşların para ve cep telefonlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beylik Bağı Mahallesi'nde bulunan semt pazarı ile iş yerlerinde yankesicilik yöntemiyle para ve cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yankesicilik olayına karıştığı belirlenen şüpheliler C.A. (50) ve S.V'yi (24) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yankesicilik yöntemiyle 11 cep telefonu ve 7 bin lira para çaldıkları belirlenen şüpheli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin, kıyafetlerinin içine cepler yaptığı belirlendi.

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Kocaeli tutuklama Yankesicilik

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