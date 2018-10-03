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Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Operasyonda, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve işsiz kişiler adına Kıbrıs'ta açtırdıkları banka hesaplarını yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, başkaları adına açtıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve işsiz kişiler adına Kıbrıs'ta açtırdıkları banka hesaplarını yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ileri sürülen N.K, F.Y, E.Y.T, M.Y, Y. I. ve A.B. gözaltına alındı.

Hesaplarındaki 500 bin liraya el konulan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

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