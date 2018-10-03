Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, başkaları adına açtıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve işsiz kişiler adına Kıbrıs'ta açtırdıkları banka hesaplarını yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ileri sürülen N.K, F.Y, E.Y.T, M.Y, Y. I. ve A.B. gözaltına alındı.
Hesaplarındaki 500 bin liraya el konulan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
BM'den çok önemli ABD kararı
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü
Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası
İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum