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Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para transferine aracılık ettikleri iddia edilen M.Ö, M.D, B.G, F.A, A.T, F.D. ve R.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon siber suçlar yasa dışı bahis

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