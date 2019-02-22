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Kocaeli’de yasadışı yollardan getirilen yüzlerce oto parçasına el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla getirilerek satılmayı bekleyen 121 adet otomobil yedek parçasına el konuldu.

Kocaeli’de yasadışı yollardan getirilen yüzlerce oto parçasına el konuldu

Kocaeli’nde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla getirilerek satılmayı bekleyen 121 adet otomobil yedek parçasına el konuldu. Parçaları getirdiği iddia edilen ve Bulgaristan’da olduğu belirlenen şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şahsın yurt dışından yasa dışı yollarla oto yedek parçalar getirilerek satıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında yedek parçaları getiren A.K. adlı şahsın, Kartepe Maşukiye Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi. Tespit üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda yurt dışından yasa dışı yollarla getirilip satılmayı bekleyen 121 parça otomobil yedek parçasına el konuldu.

Aralarında lüks araçlara ait far takımları, koltuklar, otomobil beyni gibi piyasa değeri yaklaşık 150 bin T.L. olan çok sayıda yedek parçaya el koyan ekipler, A.K. adlı şahsın ise Bulgaristan’a gittiğini belirledi. Ekipleri, A.K. adlı şahsın yakalaması için çalışma başlattı.

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