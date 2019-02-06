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Kocaeli'de yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinin ardından Kocaeli'de yıl boyunca yapılacak çalışmalar Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinin ardından Kocaeli'de yıl boyunca yapılacak çalışmalar Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildi. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımı ile başlatıldı. İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde Vali Aksoy ve beraberindekiler yaya öncelikli trafik hakkında sürücüler ve yayalara bilgi verdi. Trafik polisleri araçları durdurarak uygulama hakkında hazırlanan broşürleri sürücülere dağıttı.
Yapılan uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığımız bu yılı yaya önceliği yılı olarak ilan etti ve bu kapsamda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de bugün 152 noktada bin 147 personelimiz yaya geçitlerinde görev alarak bu uygulamayı halkımızla paylaşıyor. Burada temel amaç yayalarımızın güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek. Türkiye genelindeki trafik kazalarına baktığımızda özellikle birinci sırada yer alan kaza oranı yoldan çıkma şeklinde, yüzde 22 civarında bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Onun dışında ikinci sırada da, özellikle yayaların karıştığı trafik kazaları bulunmaktadır. Kocaeli'ne baktığımızda da yayaların karıştığı trafik kazalarının oranı yüzde 20 civarındadır. Bu yönüyle baktığımızda yayalarımızın trafik kazalarından etkilenmemesi ve normal bir şekilde günlük yaşamlarına devam edebilmeleri bakımından toplumsal bir duyarlılığın ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktaydı. Bu anlamda Karayolları Trafik Kanunu'nda Ekim ayı içerisinde yapılan bir düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışının egemen kılındığı bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. dedi.
Çalışmaların yıl boyu devam edeceğini ifade eden Vali Aksoy, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle polis ve jandarma teşkilatlarımız bu konuda toplumu bilinçlendirme adına eğitim çalışmalarına yıl boyu devam edecek. Temel amacımız yayalarımızın trafik akışından olumsuz etkilenmemesi ve sürücülerimizin de özellikle yayalara öncelik hakkı tanıma konusundaki duyarlılıklarını üst noktaya taşımalarını sağlamaktır. Bu amaçla bu kampanyamızı Kocaeli'de de başlatıyoruz. Temel amacımız özellikle yayalarımızın karıştığı trafik kazalarını en aşağı seviyeye indirmek ve tamamen ortadan kaldırabilmek. Bu konuda ilgili birimlerimiz büyük bir hassasiyet içerisinde bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda her türlü eğitim çalışması yapıldıktan sonra kural ihlali yapan ve mevzuata aykırı davranışta bulunan gerek yaya olsun, gerek sürücü olsun tümüne cezai işlemler uygulanacak. Bu konuda amacımız tabii ki ceza kesmek değil. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek, sıfırlamak anlamında bir gayreti ortaya koymaktır. diye konuştu.

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