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Kocaeli’de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı.

Kocaeli’de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Gebze’de sahte içki satışı yapıldığı belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında iş yerindeki aramalarda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken iş yeri sahipleri hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

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