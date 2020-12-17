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  4. Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

17.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda minibüs, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kartepe TEM Otoyolu Köseköy mevki’i Ankara istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda minibüs, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kartepe TEM Otoyolu Köseköy mevki’i Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S. adlı sürücü, seyir halinde olan 58 SF 403 plakalı Volkswagen marka minibüsünü haritaya bakmak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ulaş D. idaresindeki 07 FOG 20 plakalı Citroen marka otomobil, emniyet şeridinde bulunan minibüse arkadan çarparak yola savruldu. Yol ortasında kalan otomobile ise arkadan gelen Yüksel A. idaresindeki 43 UR 444 plakalı DAF marka tır çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 50 metre yol kenarına savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulaş D. ise araç içinde sıkılarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı Ulaş D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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