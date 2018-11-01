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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 23:02 | Son Güncelleme

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu kuzey yan yol Kirazpınar Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki tır ile Tayyar Öner idaresindeki 51 BB 317 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Öner'in cesedi, Gebze asri mezarlık morguna götürüldü.

Yaralanan tır şoförleri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Gebze Kaza TIR

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