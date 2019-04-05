HABER

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 00:40 | Son Güncelleme

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil ile Emrah Hüyüktepe yönetimindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet, Gültepe rampası mevkisinde çarpıştı. Aynı istikamette seyreden Serhat Çakır idaresindeki 34 AG 695 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada yol kenarına devrilen kamyonetin sürücüsü Hüyüktepe ile araçlardaki ismi öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

PARTNERİşte benim doğum günümİşte benim doğum günüm
'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi
Cezaevi yakınında şüpheli paket alarmıCezaevi yakınında şüpheli paket alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.