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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hereke D-100 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Hereke Kaza Körfez

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