Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş adamının 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından yapılan itiraz ve elde edilen yeni deliler sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilen ve 10 Kasım 2008'de hastanede hayatını kaybeden Aydın Koçaslan'ın ölümüne ilişkin yakalandıktan sonra salıverilen muhasebe sorumlusu B.A.A, elde edilen yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada F.G, B.A.Y. ve K.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karşı savcılık tarafından yapılan itiraz kabul edildi.

İtirazı değerlendiren Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, iş adamı Koçaslan'ın muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmaması nedeniyle işten çıkarmayı düşündüğü B.A.A'nın, "şirketten alacakları olduğunu, şirket kasasından gizlice harcamalar yaptığını, çekmiş olduğu krediyi şirkete kullandırdığını ve bunları tahsil etmesi gerektiğini" beyan ederek F.G, B.A.Y, ve K.K. ile anlaşma yaptığı iddia edildi.