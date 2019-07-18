Kocaeli'deki cinayet davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ayrıldığı sevgilisi 44 yaşındaki Sevgi Zağlı'yı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ömer Akdoğan, tutuklu bulunduğu Kartal H Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşma, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 25 Mart 2019 tarihli bozma ilamının okunmasıyla başladı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Akdoğan, mahkemeye gönderdiği yazılı savunma dilekçesinin okunmasını isteyerek, Yargıtayın bozma kararını kabul etmediğini söyledi.

Dosyadaki tüm belge ve bilgilerin okunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, 4 Kasım 2014'teki celsede sunulan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Sanık Akdoğan, esasa ilişkin savunmasında, mahkemeye sunduğu yazılı beyanda, olayın neden ve nasıl olduğunu anlattığını belirterek, tahliyesini istedi.