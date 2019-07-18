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Kocaeli'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

İzmit'te ayrıldığı sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan ve Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına mahkum edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ayrıldığı sevgilisi 44 yaşındaki Sevgi Zağlı'yı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ömer Akdoğan, tutuklu bulunduğu Kartal H Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşma, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 25 Mart 2019 tarihli bozma ilamının okunmasıyla başladı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Akdoğan, mahkemeye gönderdiği yazılı savunma dilekçesinin okunmasını isteyerek, Yargıtayın bozma kararını kabul etmediğini söyledi.

Dosyadaki tüm belge ve bilgilerin okunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, 4 Kasım 2014'teki celsede sunulan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Sanık Akdoğan, esasa ilişkin savunmasında, mahkemeye sunduğu yazılı beyanda, olayın neden ve nasıl olduğunu anlattığını belirterek, tahliyesini istedi.

Yargılamanın tamamlandığını bildiren mahkemeye heyeti, dosyaya yansıyan kişiliği, pişmanlığının inandırıcı olmayışı ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak, hakkında olumlu kanaate varılamadığından sanık hakkındaki kararı müebbet hapis cezasına çevirdi.

İzmit'te, 20 Nisan 2014'te, ayrıldığı sevgilisi Ömer Akdoğan ile çıkan kavgada boğazından bıçaklanan Sevgi Zağlı, Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olay nedeniyle yargılanan sanık Akdoğan, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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cinayet davası Kocaeli

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