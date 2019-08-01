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Kocaeli'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Yaşar K'nin yakınları ile sanık avukatı katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Şerife A, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada tanıklık yapan sanığın kızı A.A (15), çocuk esirgeme yurdunda kaldığını söyledi.

Olaydan 2 gün önce annesinden izin alarak Yaşar K'nin evine gittiğini anlatan A.A, iki gün kaldıktan sonra annesinin arayarak eve gelmesini istediğini söyledi.

Biraz daha kalmak istediğini söylemesi üzerine annesi ve Yaşar K'nin telefonda tartıştığını aktaran A.A, şöyle konuştu:

"Daha sonra dedemin (Yaşar K.) söylemesi üzerine anneme gittim. Sonrasında evde olduğum bir zamanda dedem, annemi telefonla aradı. Birbirine bağırmaya başladılar. Dedemin, anneme 'Sana yaptıklarımı, çocuğuna da yapacağım.' dediğini duydum. Sonrasında annem çok sinirlendi. Beni ve kardeşlerimizi öperek evden ayrıldı. Bir süre sonra annem beni arayarak, dedemi öldürdüğünü söyledi. Annem beni yolda gördü, 'Hemen eve git.' dedi. Ben de ağlayarak eve gittim. Dedem bana cinsel içerikli eylemlerde bulunmadı. Ancak dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemlerinin olduğunu teyzemden ve annemden duydum."

- "Cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük"

Daha sonra söz verilen tanık S.K, Yaşar K'yi tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dönem maktulün, sanığın kızı A.A hakkında, 'Hele bir büyüsün, o zaman göreceksiniz ben bunu ne yapacağım.' dediğini bizzat duydum. Ben ve komşumuz S.A, maktul Yaşar K'nin, sanığın kızı A.A'ya cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük. Hatırladığım kadarıyla 2002'de maktulün yaşadığı eve gittiğimde, Yaşar K'nin o dönem küçük çocuk olan sanıkla aynı yatakta yattığını gördüm. Bu duruma tepki gösterdim. Maktul de 'Şakalaşıyoruz.' diyerek konuyu geçiştirdi."

Davaya müşteki olarak katılan maktulün oğlu Ali K. ise önceki ifadelerini tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu ve suç vasfı gözetilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Ömer Yiğit Akçay da olayın saat 19.30'da meydana geldiğini, maktulün ise uzun bir süre geçtikten sonra hastaneye kaldırıldığını savunarak, "Maktul, iç kanama sonucu hayatını kaybetmiştir. Erken müdahale edilmesi durumunda maktul kurtarılabilirdi. Bu durum otopsi raporundan da anlaşılmaktadır. Müvekkilimin kastı kendini korumaya yöneliktir. Öldürmeye yönelik bir kastı yoktur. Suç vasfının değişme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. " diye konuştu.

Akçay, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Şerife A. ise "Benim yerimde olsaydınız, çoluk çocuğunuza bunun yapılmasını ister miydiniz? Ben ve çocuklarım mağdur durumdayız. Mahkeme heyetinin vicdanına seslenerek, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Eksik evrakların tamamlanmasına, gelen belgelere karşı sanık avukatının savunma yapabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 14 Ekim 2018'de Şehitler Mahallesi 171. Sokak'ta, Yaşar K. ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Şerife A. bıçakla Yaşar K'yi yaralamıştı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava

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