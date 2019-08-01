Kocaeli'deki cinayet davası

"Daha sonra dedemin (Yaşar K.) söylemesi üzerine anneme gittim. Sonrasında evde olduğum bir zamanda dedem, annemi telefonla aradı. Birbirine bağırmaya başladılar. Dedemin, anneme 'Sana yaptıklarımı, çocuğuna da yapacağım.' dediğini duydum. Sonrasında annem çok sinirlendi. Beni ve kardeşlerimizi öperek evden ayrıldı. Bir süre sonra annem beni arayarak, dedemi öldürdüğünü söyledi. Annem beni yolda gördü, 'Hemen eve git.' dedi. Ben de ağlayarak eve gittim. Dedem bana cinsel içerikli eylemlerde bulunmadı. Ancak dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemlerinin olduğunu teyzemden ve annemden duydum."

Biraz daha kalmak istediğini söylemesi üzerine annesi ve Yaşar K'nin telefonda tartıştığını aktaran A.A, şöyle konuştu:

- "Cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük"

Daha sonra söz verilen tanık S.K, Yaşar K'yi tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dönem maktulün, sanığın kızı A.A hakkında, 'Hele bir büyüsün, o zaman göreceksiniz ben bunu ne yapacağım.' dediğini bizzat duydum. Ben ve komşumuz S.A, maktul Yaşar K'nin, sanığın kızı A.A'ya cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük. Hatırladığım kadarıyla 2002'de maktulün yaşadığı eve gittiğimde, Yaşar K'nin o dönem küçük çocuk olan sanıkla aynı yatakta yattığını gördüm. Bu duruma tepki gösterdim. Maktul de 'Şakalaşıyoruz.' diyerek konuyu geçiştirdi."

Davaya müşteki olarak katılan maktulün oğlu Ali K. ise önceki ifadelerini tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu ve suç vasfı gözetilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Ömer Yiğit Akçay da olayın saat 19.30'da meydana geldiğini, maktulün ise uzun bir süre geçtikten sonra hastaneye kaldırıldığını savunarak, "Maktul, iç kanama sonucu hayatını kaybetmiştir. Erken müdahale edilmesi durumunda maktul kurtarılabilirdi. Bu durum otopsi raporundan da anlaşılmaktadır. Müvekkilimin kastı kendini korumaya yöneliktir. Öldürmeye yönelik bir kastı yoktur. Suç vasfının değişme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. " diye konuştu.