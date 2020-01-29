Kocaeli'deki cinayet davasının görülmesine devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Andaç Ş, müşteki sanıklar Genco ve Ezgi Kayaoğlu, tanık S.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık S.A, olay gecesi kendi iş yerinin yanında büfe işleten maktul Erkan Katmış'ın yeğeniyle birlikte oturduklarını, gelen haber üzerine olayın yaşandığı mekana gittiklerini söyledi.

Olay yerine gittiklerinde Ezgi ve Genco Kayaoğlu'nun dışarıda olduğunu, bu sırada maktul Erkan Katmış'ın elindeki bir cisimle eğlence mekanının camını kırdığını anlatan S.A, şöyle devam etti:

"Ezgi ve Genco'nun üzerleri dağınıktı. Erkan'la aramda 15 metre kadar mesafe vardı, elinde ne olduğunu görmedim. Cam kırılınca o tarafa yöneldik. Sağ taraftan biri çıktı ancak bu şahıs barın içinden çıkmadı. Ezgi'yi olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken 3-4 el silah sesi duydum. Ateş edeni görmedim ama silah sesi tarafına yöneldiğimde Erkan yatıyordu. Elinde silah olan Abdullah'ın küfür ettiğini duydum."