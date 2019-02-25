Kocaeli'deki cinayet soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, iki farklı cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde geçen yıl Osman Kaya ve Oğuzhan Tatar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 12 kişinin daha olaylarla ilgisi olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Gebze ve Çayırova'da belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, azmettirici olduğu iddiasıyla B.K. (28), kardeşi B.K. (25) ve babası A.K. (58) ile B.Y. (48), F.O. (25), S.G. (26), O.B. (24), A.P. (33) ve A.Ö. (21) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "cinayete azmettirme", "suçluya silah temini", "suçluyu saklama", "suçu bildirmeme, kaçmalarına yardımcı" olma gibi suçlamalarla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayrıca, olaylara karıştıkları belirlenen O.A. (20), S.A. (21) ve E.Y'nin (22) daha önce işledikleri suçlar nedeniyle tutuklandıkları öğrenildi.

- Olay

Gebze ilçesinde Osman Kaya 11 Kasım 2018'de çıkan silahlı kavgada yaralanmış ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Bu olaydan bir ay sonra Oğuzhan Tatar da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Tatar'ın öldürülmesiyle ilgili emniyete teslim olan Ö.C.B. ile Batum'a kaçmak üzereyken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan T.T. ve S.Ç. tutuklanmıştı.

Osman Kaya'nın cinayet zanlısı olarak yakalanan M.F.T'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.

