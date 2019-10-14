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Kocaeli'deki cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

Karamürsel ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına ilişkin tutuklu sayısı 16'ya ulaştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıkça salıverilirken, 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmış, 4 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Karamürsel tutuklama

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