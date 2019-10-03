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Kocaeli'deki DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan 4 sanıktan 2'si hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E. katıldı. Sanık Ömer A. ve sanık avukatları duruşmada yer almadı.

Tanık A.H, tercüman aracılığıyla verdiği beyanında, Suriye'de bulundukları tarihte DEAŞ'ın gençlere silah vererek zorla saflarına kattığını söyledi.

Halit H. ve Ömer A'nın, Özgür Suriye Ordusu saflarında savaştığını, kalaşnikof silahını DEAŞ'ın değil ÖSO'nun verdiğini savunan A.H, kendisinin de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığını, 8 ay cezaevinde kaldığını ve mahkeme kararıyla beraat ettiğini anlattı.

Sanıkların, gözaltı sürecinde jandarmadaki sorgularına tercüman olarak katılan tanık M.H. de sanıkların ifadelerini doğru şekilde tercüme ettiğini kaydetti.

Sanıkların baskı ve işkence altında ifade verdikleri yönündeki beyanlarının hatırlatılması üzerine tanık M.H, "Ben sanıkların baskı altında olduklarına şahit olmadım. Ne anlattılarsa onu tercüme ettim." dedi.

- Savcı mütalaa verdi

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Halit H. ve Ömer A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Hasan Ali D. ve Yusuf E'nin ise haklarında delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesini talep etti.

ÖSO saflarında savaştığını, DEAŞ üyesi olmadığını ifade eden Halil H, savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E, 6 Şubat'taki duruşmada adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dava DEAŞ Kocaeli

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