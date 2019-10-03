Kocaeli'deki DEAŞ davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E. katıldı. Sanık Ömer A. ve sanık avukatları duruşmada yer almadı.

Tanık A.H, tercüman aracılığıyla verdiği beyanında, Suriye'de bulundukları tarihte DEAŞ'ın gençlere silah vererek zorla saflarına kattığını söyledi.

Halit H. ve Ömer A'nın, Özgür Suriye Ordusu saflarında savaştığını, kalaşnikof silahını DEAŞ'ın değil ÖSO'nun verdiğini savunan A.H, kendisinin de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığını, 8 ay cezaevinde kaldığını ve mahkeme kararıyla beraat ettiğini anlattı.

Sanıkların, gözaltı sürecinde jandarmadaki sorgularına tercüman olarak katılan tanık M.H. de sanıkların ifadelerini doğru şekilde tercüme ettiğini kaydetti.

Sanıkların baskı ve işkence altında ifade verdikleri yönündeki beyanlarının hatırlatılması üzerine tanık M.H, "Ben sanıkların baskı altında olduklarına şahit olmadım. Ne anlattılarsa onu tercüme ettim." dedi.