HABER

Kocaeli'deki DEAŞ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan Suriye uyruklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, 2015-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fehed el-Sacır ve avukatı Erhan Gökbayraktar katıldı.

Duruşmada tercüman vasıtasıyla söz verilen tanıklardan Hamed İ. ÖSO mensubu olduklarını iddia ederek, DEAŞ'ın etraflarını sarması üzerine Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi.

Sanığın kendilerinden 20 gün sonra Türkiye'ye geldiğini ifade eden tanık Hamed İ. Şanlıurfa'daki bir liseye kayıt yaptırdığını anlattı.

Tanık Hamed İ. Esed güçleriyle çatışmaları olduğunu dile getirerek, "DEAŞ'la çatışmamız olmadı, bizim bölgemizde terör örgütü yoktu. Fehed, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra yeniden Suriye'ye gitti. O zaman arkasından DEAŞ'a katıldığı yönünde söylentiler çıktı." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Burhan Adil B. de 2015'ten beri Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu tarihten önce de ÖSO saflarında yer aldığını bildirdi.

Mahkeme başkanının jandarmadaki ifadelerinde "Fehed'in DEAŞ saflarında yaklaşık 4 yıl kaldığı" yönündeki beyanlarını hatırlatması üzerine her iki tanık, ifadelerin tercüme hatasından kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sacır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ davası Fehed El Sacır Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.