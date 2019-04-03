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Kocaeli'deki DEAŞ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Tutuklu yargılanan sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Rus vatandaşı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suleiman Shakhidov ile avukatı ve tercüman katıldı.

Geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Nazan Güleryüz Şiviloğlu da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esasa ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Sanık Shakhidov ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini anlatarak, "Ben sadece Çeçenistan halkının bağımsızlığı için, ailem için geçmişte Rusya'ya karşı savaştım. Gerekirse bu ülke için de savaşmaya hazırım. Yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse savunmam karşısında diyeceğim bir şey yoktur. Bu ülkenin vereceği her karara razıyım." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini reddetti.

Sanık Shakhidov'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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