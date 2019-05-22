Kocaeli'deki DEAŞ davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Abdülbasit Abdülaziz H. ile avukatı ve tercüman katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse açıkladığı mütalaayı tekrarlayarak, sanığın tutukluluk halinin devamı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Abdülbasit Abdülaziz H, esasa ilişkin savunmasında, emniyette baskı altında ifade verdiğini ve bunu kabul etmediğini öne sürdü.

"Birisi benden para istedi, başka bir sülaleden. Dolayısıyla vermeyince beni tehdit etti, 'Seni ihbar ederim.' dedi. 'Parayı verirsen gelip ifademi değiştiririm.' diyerek bana şantaj yapmaktadır. Beni ihbar eden şu an Suriye'dedir, isminin Mahmut olduğunu biliyorum." diyen sanık, "Zaten bir sürü Suriyeli Türkiye'ye iltica etti. Bunların birçoğu işsizdir, birbirlerine iftira yapmaktadırlar. Türkiye'ye kendimizi can güvenliği açısından emniyette hissettiğimiz için geldik. Kesinlikle herhangi bir örgütsel oluşum içerisinde değilim." ifadelerini kullandı.