Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Suriye uyruklu sanığın, terör örgütü DEAŞ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "2015-2017 arasında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve yeni katılanlara eğitim verdiği" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Fehed el-Sacır ve avukatı Erhan Gökbayraktar katıldı.

Duruşmada tercüman vasıtasıyla tanık olarak dinlenilen Suriyeli S.H, hakkında yürütülen benzer bir soruşturma kapsamında jandarmada verdiği ifadesinde sanıkla ilgili bildiklerini aktardığını ancak tercüme hatasından dolayı söylediklerinin yanlış anlaşıldığını, aslında sanık Sacır'ın kardeşinden bahsettiğini öne sürdü.

Daha önce Özgür Suriye Ordusu'nda olan Sacır'ın köylüsü olduğunu belirten S.H, "DEAŞ, köyümüze girdikten 15 gün sonra ben ayrıldım, Türkiye'ye geçtim. Sanığın DEAŞ ile bir irtibatının olup olmadığını bilmiyorum. Kendisini daha sonra tesadüfen Kocaeli'de gördüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanının, tanığın daha önceki ifadelerinde bulunan çelişkileri sorması ve yalancı tanıklığın suç olduğunu hatırlatması üzerine S.H, "Ben daha önce sanığın köyde 3 yıl kaldıktan sonra Kocaeli'ye geldiğini söylemiştim ama tercüman yetersiz çeviri yapınca yanlış anlaşılma olmuş. Ben sanığın DEAŞ saflarında 3 yıl savaştığını söylemedim. Tamamen tercüman hatası." şeklinde konuştu.