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Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanığın, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddia edilen Suriye uyruklu tutuklu sanık Abdülbasit Abdülaziz H. ile avukatı ve tercüman katıldı.

DEAŞ'ın sözde "tarım ve zirai sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan Tarık Ahmet H, Kayseri 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanarak, tanıklık yaptı.

Jandarmada baskı altında ifade verdiğini ve bunu kabul etmediğini ileri süren tanık, "Sanık Abdülbasit Abdülaziz H'yi tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Benim DEAŞ ile bir alakam yok. Özgür Suriye Ordusu mensupları hakkımda DEAŞ üyesi olduğum yönünde şikayette bulunmuş. Bunun üzerine hakkımda soruşturma yapıldı. Açılan davada ceza aldım. Beni örgütün 'tarım ve zirai sorumlusu' diye suçladılar. Ben sadece tarım işçisiyim. Terör örgütüyle ilgim yok." diye konuştu.

Sanık Abdülbasit Abdülaziz H. ise tanığı tanımadığını ve ilk defa gördüğünü öne sürerek, "Ebubara El Hadidi" ismini hiç kullanmadığını, "Bera" adında bir oğlunun olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın medya sorumlusu olduğu iddiasını reddeden sanık, örgütün medya sorumlusu olarak Ömer Y. isimli kişinin İstanbul'da yakalandığını, bu kişinin kendisiyle karıştırıldığını savunarak, "Suriye'deki savaş nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye geldim. Babam Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşmaktadır. Ben de ÖSO'nun mücadelesini destekliyorum. Bununla ilgili delilleri mahkemenize sundum. DEAŞ örgütü ile bir bağımın olması imkansızdır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Savcı mütalaa verdi

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Abdülbasit Abdülaziz H'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Heyam Fidan da mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin suç işlediğine dair somut delil olmadığını savundu.

Mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapmak için süre isteyen Fidan, 1 yıldan fazla tutuklu bulunduğunu belirttiği müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülbasit Abdülaziz H. dava DEAŞ Kocaeli

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