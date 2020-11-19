Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şahısların belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

