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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüphelilerin, haklarında "DEAŞ yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon

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