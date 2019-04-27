Kocaeli'deki DEAŞ ve El-Kaide operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra sınır dışı edildi.
Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu M.B, A.E.A, E.E.A, Z.E.A. ve A.E.B. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.
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