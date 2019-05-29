Kocaeli'deki esnaf cinayeti davasında karar

Olayı kendisinin planlamadığını, planlayan ve azmettirenin sanık Tarık Altay olduğunu ileri süren Güneş, şöyle konuştu:

Sanık Adem Güneş, savunmasında, davanın kolluk aşamasında güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu ve bu hususun gözetilmesini talep etti.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile avukatları katıldı.

"Tarık'ın Amatem'e gitmesinden 3-4 gün öncesinde yani bizim telefonlarımızın dinlendiği dönem içerisinde Tarık'ın anlatımı vardır. Bu anlatımda Tarık'a yardım eden emniyetten olan kişiyi de söylemiştir ancak bu zamana kadar bu kişi hakkında işlem yapılmamıştır. Atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Mahkemeden, ek delillerin toplanması ve Kocaeli Üniversitesinden uzman bir heyetin mütalaasını sunmak için ek süre talep eden sanık Güneş'in avukatı, gizli tanığın kimliğinin korunarak tape kayıtlarına ilişkin rapor alınmasını, maktulün ve sanıkların banka hesaplarının araştırılmasını ve beyanda bulunabilecek başka tanıkların da dinlenmesini istedi.

Sanık Cemil Öner'in avukatı da müvekkilinin daha önce savunmasında belirttiği bir şahsın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının toplanmasını istedikleri delilleri, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Öner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken sanık durumuna düştüğünü söyledi.