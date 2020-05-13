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  4. Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi yaralandı

Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üretilen fabrikada, boya tankının patlaması sonucu 3 işçi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üretilen fabrikada meydana geldi. Boya tankının henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu 3 işçi, yaralandı. Yetkililerin haber vermesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, fabrikaya geldi. Sağlık görevlileri, yaralı işçilere hemen müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangını söndürdü. Patlama sırasında fabrikada çalışırken, dışarı çıkan işçiler ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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