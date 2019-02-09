Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

1 Şubat’ta Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme-Ahmediye Yolu’nda meydana gelen kazada Aslan Demir idaresindeki 34 GF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 50 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçmuştu. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan Demir, Duygu D. ve Ümit Y. yaralanmıştı. Olay yerine gelen iş makineleri ile araca ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralıları araç içerisinden çıkarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Aslan Demir, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi otopsi incelemesinin arsından İstanbul Ümraniye’ye gönderildi.



