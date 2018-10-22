Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla hapis cezası istenen, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 20 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, ilgili kurumlardan istenen yazılara gelen cevaplar zapta geçirildi.

Söz verilen tanık M.M.K, sanıklardan M.Ç'yi aynı sektörde ticari ilişkilerinden tanıdığını, diğer sanık O.Y'i ise Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD) başkanı olması, A.S'yi de sadece ismen tanıdığını, haklarında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Beyanında, 2012'deki Kudüs gezisinin M.Y. tarafından organize edildiğini ifade eden M.M.K, gezide M.Ç, C.Ç. ve A.S'nin de bulunduğunu, başka da bir bilgisinin olmadığını dile getirerek, sanık O.Y. ile ilgili önceki ifadelerindeki çelişkilerin konu hakkında detaylı bilgisinin olmamasından ve tutanaklara bu şekilde geçmesinden kaynaklandığını belirtti.

Sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

