Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen eski deniz ikmal subayının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski TCG Salihreis Gemisi İkmal Subayı F.K. ve avukatı Gülseren Karakaş katıldı.

Duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bazı konularla ilgili yazılan müzekkerelere cevap verildiği belirtildi.

Sanık F.K, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" iddialarına ilişkin yazılan müzekkereye hala cevap verilmediğini belirterek, ilgili cevapların gelmesini talep etti.

Dosyada geçen bazı isimlerin iş arkadaşı olduğunu söyleyen sanık F.K, mahkeme heyetine yazılı savunmasını sundu.

Sanık avukatı Karakaş da müvekkilinin 2012-2016 yıllarında kullandığı GSM hattı ile belirtilen günlerdeki sabit telefon hatlarının görüşme içeriğinin taraflarına gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, GSM hattının 1 Ocak 2012-21 Aralık 2014 tarihlerindeki HTS kayıtları için BTK'ya yazı yazılmasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sabit hattan konuşma içeriklerinin istenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

