HABER

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, daha önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, tüm sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Ayrıca mütalaada, tüm sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair cezalandırmaya yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesini istenmişti.

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Estonya'dan Alanya'ya gelen ilk uçak 'su takı' ile karşılandıEstonya'dan Alanya'ya gelen ilk uçak 'su takı' ile karşılandı
Karlı havada 6 saatte keçiyi kurtardılarKarlı havada 6 saatte keçiyi kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.