Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, daha önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, tüm sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Ayrıca mütalaada, tüm sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair cezalandırmaya yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesini istenmişti.

