HABER

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye üyelik suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 2 iş adamı 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan 2 iş adamı 4 yıl ikişer ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç. ve H.K. ile avukatları Ersayın Işık katıldı.

Geçen celse açıklanan esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Işık, müvekkillerin şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi istense de bunun şartlarının oluşmadığını ileri sürdü.

Işık, daha önceki davada müvekkillerinin "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasından beraat ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının müsadere talebinin reddedilmesini istedi.

Son sözleri sorulması üzerine sanık H.K, tamamen insani ve dini duygularla söz konusu yapının içinde bulunduğunu söyledi.

"O zamanlarda örgütün gerçek amacını bilmemiz mümkün değildi." diyen H.K, "Düşüncelerini bilmediğim için dini sohbetlerine katılmıştım. 2014'ten sonra hiçbir faaliyetlerine katılmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık H.K, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine ilişkin talebi reddederek, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verdi.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Kayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanıKayseri’de ‘Altın Madeni’ isyanı
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlemKüçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ iş adamı karar Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.