HABER

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan iki şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan İ.K ve İ.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Temmuz'da Çayırova, İzmit ve Kartepe ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNER Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse... Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse...
Nikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyorNikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyor
Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef olduSakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.